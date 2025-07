Parte progetto “BatCam”, Carriera: “Rafforza il rapporto tra imprese e forze dell’ordine”

La Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani, guidata dal Questore Alfredo Fabbrocini, nell’ottica di intraprendere un rilevante passo avanti per la sicurezza del territorio, ha lanciato un progetto innovativo denominato “BatCam”, ideato e strutturato per potenziare il controllo del territorio attraverso una sinergia attiva con le imprese locali.

L’iniziativa, presentata ufficialmente alle associazioni di categoria e diffusa attraverso una circolare informativa alle imprese locali da Confcommercio e da un video esplicativo della Questura Bat, punta a coinvolgere le attività commerciali, artigianali e ricettive in un sistema condiviso di videosorveglianza, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il rischio di eventi criminosi e agevolare l’attività investigativa da parte delle Forze dell’Ordine.

Gli esercenti che hanno installato all’esterno delle proprie attività sistemi di videosorveglianza potranno sottoscrivere, su base volontaria, una dichiarazione di assenso che consenta alle Forze dell’Ordine di accedere tempestivamente ai filmati in caso di episodi rilevanti per la sicurezza pubblica. Tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Confcommercio Bisceglie accoglie con approvazione e spirito di condivisione questa iniziativa, riconoscendone l’alto valore in termini di prevenzione e collaborazione tra istituzioni e comunità: «È un segnale importante che rafforza il rapporto di fiducia tra imprese e forze dell’ordine, in un momento storico in cui la percezione di sicurezza è fondamentale per la vivibilità e l’attrattività dei nostri centri urbani», dichiara il Presidente Leo Carriera.

L’impegno di Confcommercio sarà continuo e costante non solo a Bisceglie, ma anche negli altri Comuni della Bat, affinché il progetto possa estendersi e rafforzarsi in modo capillare su tutto il territorio provinciale.