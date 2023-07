Parte la macchina organizzativa del Palio della Quercia, oggi il sorteggio

Anche quest’anno l’associazione Schara Onlus è pronta a presentare Il Palio della Quercia, giunto alla sua VII edizione, che si terrà il prossimo 4 Agosto, in apertura dei festeggiamenti patronali. L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.

Si partirà alle ore 19:00 con la parata di presentazione delle squadre partecipanti: Santa Maria di Constantinopoli, Santa Maria di Passavia, San Matteo, San Lorenzo, San Pietro, Sant’Agostino, Stella Maris e San Silvestro. Alle ore 20:00, invece, il suono della storica sirena sancirà l’inizio del Palio, che prevede diverse gare a staffetta.

Le squadre partecipanti, che rappresentano otto rioni di Bisceglie, concorreranno per vincere il famigerato drappellone della vittoria, realizzato dall’artista Marco Di Domizio. Confermati anche i premi “Anime Ardenti” per il miglior tifo, “Quartiere in Festa” per l’addobbo dei quartieri e “Fair Play – Pasquale De Nichilo”.

“Abbiamo rinnovato anche il gioco del FantaPalio – raccontano gli organizzatori – un divertente gioco social, che coinvolge anche chi non parteciperà direttamente alle gare del Palio scommettendo tutto sulle proprie squadre del cuore”.

La cerimonia di premiazione avverrà presso il waterfront, subito dopo l’imbarco della copia del quadro dei Santi patroni per essere posizionato sull’isolotto del porto. A seguire, alle ore 22.00, festa con Dj-set, grazie alla collaborazione con Bisceglie Approdi.

In attesa dell’evento la cittadinanza è prevista oggi la conferenza stampa alle 17:30 al primo piano del Museo Diocesano che vedrà anche il sorteggio della griglia di partenza.

Tutti gli aggiornamenti presenti sulle nostre pagine social Instagram e Facebook.