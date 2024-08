Parte il conto alla rovescia per La Notte dei Sospiri

Parte il conto alla rovescia per La Notte dei Sospiri, che si terrà domenica 4 agosto alle ore 19 sul Waterfront di via Nazario Sauro, a Bisceglie.

La quinta edizione della manifestazione quest’anno è dedicata al tema delle radici e giunge in un anno ricco di successi per l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi e la sua mission: valorizzare e promuovere il territorio mediante il dolce tipico biscegliese e, con esso, la tradizione pasticciera locale.

“La notte più sospirosa e quindi più dolce di Puglia entra in scena nel pieno dell’estate, in anticipo rispetto al passato per accogliere i tanti turisti in Città nel clou della stagione estiva e i tanti concittadini di ritorno dalle vacanze”, ha spiegato il Direttore dei pasticcieri e fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie, Sergio Salerno. “Questa edizione è intitolata ‘Le Radici’ perché il tema caldo della serata è incentrato sul racconto di pasticcieri e chef che hanno riscosso successo fuori regione ed addirittura fuori Italia. Ascolteremo le loro esperienze e vivremo storie di straordinario coraggio di chi ha creduto nel DNA delle proprie tradizioni per farne un’opera d’arte”.

Ovviamente a tenere banco saranno i sospiri dolci ed i tanto attesi salati, con qualche novità in più, anche senza glutine e senza lattosio. La degustazione prevede un ticket e può essere anche abbinata alla migliore selezione di vini e birra, con l’immancabile, originale ed inimitabile gelato al Sospiro.

“Condividere ed appassionare, trasmettere valori per ritornare ad innamorarsi e far innamorare della propria terra”, ha sottolineato Salerno. “Da Mauro Di Benedetto dell’Armani di Milano, a Michele Stasi del Park Hyatt di Abu Dhabi per passare da Natale Antonio di Pulia in giro per l’Europa: i protagonisti porteranno sul palco il piatto che li ha resi famosi e daranno vita ad uno showcooking live sulla preparazione del loro Sospiro rivisitato. Naturalmente ci sarà spazio per le eccellenze enogastronomiche di Puglia, ovvero i consorzi a marchio di qualità, dalla burrata di Andria, alla cipolla bianca di Margherita, dall’oliva bella di Cerignola, al pane e lenticchia di Altamura. Il tutto con la conduzione di Vito Romaniello, voce del Made in Italy e volto noto per il suo nuovissimo libro e fondatore del progetto ItalianFoodballClub”.

“Altra novità assoluta è dedicata ad un’icona della musica italiana, Renato Zero”, aggiunge il Direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “Vogliamo sorprendere e ringraziare tutti con un regalo, ovvero un concerto, che è un vero e proprio show, con l’artista Daniele si Nasce, vincitore del programma Rai “Tale e quale show”. L’artista proporrà il suo poliedrico spettacolo dal titolo “I miei Migliori 25 anni”.

Come sempre, la Notte dei Sospiri è pensata anche per i bambini. Non mancherà lo start alle ore 19 con gli artisti di strada che proporranno spettacoli di magia, Sputafuoco e Trampolieri.

“Un grazie speciale va al supporto del Comune di Bisceglie, della Camera di Commercio di Bari e di Confartigianato, oltre a tutto il territorio e le realtà imprenditoriali che sono parte integrante della famiglia associativa e del progetto. Non ci resta che seguire il dettaglio del programma sui social ed aspettare il tanto atteso appuntamento annuale per festeggiare il dolce simbolo di una Città e Regione intera”, ha concluso Salerno.