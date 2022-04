Parte da Bisceglie la “Settimana blu” per la Giornata nazionale del mare e della cultura marinara

La Direzione scolastica e la Guardia costiera della Regione Puglia in occasione della “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara”, hanno promosso una serie di iniziative intese a promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa educativa e scientifica oltre che economica e ricreativa. Prima tappa di questo progetto sarà proprio Bisceglie mercoledì 6 aprile.

Le iniziative sono volte a diffondere la conoscenza del mare e del patrimonio costiero, nella consapevolezza che la scuola è il miglior veicolo per educare i giovani e stimolare i cittadini ad una maggiore e meglio percepita coscienza civica di tutelare il mare. Risorsa preziosa anche per la nostra provincia che ne caratterizza costumi, tradizioni, vita sociale ed economica.

Una serie di eventi che si avvale di competenze, strutture e tecnologie che consentono anche il contemperamento dei limiti imposti dalle contingenze (covid, sicurezza degli studenti, esigenze didattiche, etc.) che vede l’adesione di molti istituti scolastici. L’adesione delle organizzazioni di riferimento per il settore marittimo, ha indotto gli organizzatori ad estendere le attività ad un arco temporale settimanale, dando vita alla “Settimana blu” (4 – 11 Aprile) che si concluderà in coincidenza con la ricorrente Giornata nazionale del Mare.

La Settimana blu-Giornata del Mare nei Comuni rivieraschi della Provincia BAT, la cui costa rientra nella giurisdizione della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Barletta, vedrà la partecipazione di numerose classi di studenti partendo da Bisceglie domani, 6 aprile.

Dalle ore 8.30 è previsto l’incontro con gli studenti dell’Istituto scolastico “Monterisi” di Bisceglie presso la struttura della Soc. Bisceglie Approdi (porto di Bisceglie) dove i soci del Circolo della Vela, alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità Marittima, della marineria locale e del responsabile del Centro Recuperi Tartarughe Marine WWF – Molfetta dott. Pasquale Salvemini, illustreranno alcuni aspetti del mondo marittimo e presenteranno alcune iniziative quali: la presentazione di un esemplare di tartaruga marina caretta-caretta, che verrà poi liberata in mare, con la presenza di una motovedetta della Guardia Costiera per garantire la cornice di sicurezza; presentazione dell’iniziativa “Puliamo il mare” (illustrazione sul funzionamento e sulle finalità del c.d. Seabin a cura dell’arch. Giovanni Nacci); esecuzione delle attività “Navighiamo”, con uso del simulatore di barche da deriva e primi cenni di navigazione a vela su deriva da parte dell’istruttore FIV Pietro Domenico Di Liddo; intrattenimento dei ragazzi con “Ritroviamo la bussola” (giochi a tema ecologico e marinaresco coordinati dal team eventi del Circolo della Vela di Bisceglie).

A seguire, si svolgerà l’evento clou della Settimana blu, ovvero la presentazione dell’opera “Sotto le stelle del Giglio” del pugliese, scenografo e head writer Salvatore De Mola, al Teatro Politeama Italia di Bisceglie alla presenza dell’Autore, del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il pugliese Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, del Direttore Scolastico Regionale dott. Giuseppe Silipo e del Contrammiraglio Vincenzo Leone Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica.

L’evento sarà impreziosito con l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura dell’orchestra composta dagli studenti dell’Istituto scolastico “R. Monterisi”.