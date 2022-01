Parrucchiere ed estetista, scatta l’obbligo Green Pass. In tabaccheria dal 1° febbraio

Entra in vigore oggi, 20 gennaio, l’obbligo di esibire il green pass base (che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) se si va dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Il 1° febbraio 2022 entrerà in vigore lo stesso obbligo per negozi e uffici.

Tutti i lavoratori, stabilisce il decreto del 7 gennaio 2022, sono obbligati a esibire il green pass base. Stessa disposizione viene allargata ai clienti. Per accedere a saloni di parrucchieri, barbieri, centri estetici bisognerà presentare il green pass base.

Dal 1° febbraio il green pass base servirà invece per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Esentati i cittadini che devono presentare una denuncia oppure chi deve partecipare a un processo in tribunale.

Sempre dal 1° febbraio scatta l’obbligo anche per i negozi.

Non servirà, invece, la certificazione verde per acquistare generi alimentari nei negozi al dettaglio e nei supermercati. Accesso libero anche nei mercati rionali. Per comprare medicinali e prodotti per la cura per il corpo non servirà il green pass, che sarà invece necessario per i negozi di cosmetica.

Nessun green pass per parafarmacie e negozi che vendono i prodotti igienico-sanitari. Libero accesso anche negli ottici. Non servirà per le edicole all’aperto, mentre servirà per i negozi che vendono giornali o per le librerie. Niente green pass nei negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali. No green pass per acquistare carburante, ma anche i carburanti per la casa compresa la legna, o liquidi e l’alimentazione per le stufe. Green pass base per l’ingresso dal tabaccaio.