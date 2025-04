Parroco ai domiciliari per l’incidente mortale della rugbista Fabiana Chiarappa

È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D’Onghia, parroco 54enne, in seguito all’incidente stradale in cui ha perso la vita la 32enne Fabiana Chiarappa atleta del Bisceglie Rugby. La tragedia è avvenuta lo scorso 2 aprile lungo la strada provinciale 172, tra Turi e Putignano, dove la giovane viaggiava in moto prima di essere travolta da un’auto e sbalzata contro un muretto a secco.

Il sacerdote, indagato per omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso, si era presentato ai carabinieri solo in un secondo momento, dichiarando di aver sentito un rumore provenire dal pianale della propria vettura ma di non essersi accorto dell’incidente. Successive analisi condotte sulla sua Fiat Bravo hanno rilevato tracce di sangue compatibili con l’impatto.

Secondo la ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 20:28. Poco dopo, alle 20:30 circa, il parroco si sarebbe fermato in un’area di servizio per controllare l’auto, per poi tornare a casa. Il giorno seguente, dopo aver appreso della tragedia dai media, don D’Onghia si sarebbe rivolto ai propri legali prima di riferire quanto accaduto ai militari.

L’ordinanza che ha disposto i domiciliari è stata eseguita dai carabinieri e firmata dal Tribunale di Bari, che ha evidenziato il rischio di inquinamento delle prove e di possibile reiterazione del reato.