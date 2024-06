Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli ospita incontro in vista delle elezioni europee

In vista delle elezioni europee l’Azione Cattolica di Santa Maria di Costantinopoli di Bisceglie, in collaborazione con l’associazione Cercasi Un Fine oggi, 3 giugno alle ore 19:30, invita a partecipare a “Cara Europa. Desidèri di cittadinanza europea”.

L’incontro prevede un approfondimento sulle istituzioni e organismi rappresentativi dell’Unione, insieme al relatore prof. Andrea Cannone, già ordinario di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

“In un momento di crisi per gli equilibri internazionali e di scelte decisive per il bene comune”, spiega don Aurelio Carella, referente di Pastorale Giovanile e moderatore dell’incontro, “la comunità cristiana è chiamata a cercare nuove strade per il bene comune. Questo può avvenire a partire dalla formazione e dalla partecipazione attiva alla vita sociale e politica”. Per questo l’incontro, nato in contesto ecclesiale, è aperto in spirito di laicità a tutti i cittadini che desiderano essere parte in maniera consapevole della società europea.