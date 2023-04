Parrocchia san Lorenzo, festeggiamenti in onore di san Giuseppe / IL PROGRAMMA

La parrocchia di san Lorenzo, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di san Giuseppe, ha stilato il programma delle celebrazioni che si svolgeranno da oggi 28 aprile a lunedì 1° maggio.

Si parte venerdì 28 alle 17:30, momento in cui verrà celebrata la recita del Santo Rosario. Alle 18:00 si svolgerà la celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Giuseppe Favale e alle 20:00 ci sarà la Veglia di Preghiera, animazione a cura dei giovani della Confraternita.

Sabato 29 aprile alle 8:00 avrà luogo la raccolta di sangue con autoemoteca a cura dell’Avis Bisceglie davanti al sagrato della parrocchia. Alle 17:30 verrà celebrata la recita del Santo Rosario e alle 18:00 si svolgerà la celebrazione Eucaristica presieduta da don Mimmo Gramegna, parroco della parrocchia Spirito Santo di Trani.

Domenica 30 aprile, dalle 8:00 alle 12:00, spazio a uno screening glicemico a cura della Misericordia Bisceglie sul sagrato della parrocchia. Alle 18:30 verrà celebrata la recita del Santo Rosario e alle 19:00 si svolgerà la celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Felice di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola- Ascoli Satriano.

Alle 20:30 avrà luogo “Raccontaci… Giuseppe”, il racconto della vita di san Giuseppe. A seguire, alle 21:30, Agape Comunitaria.

Lunedì 1° maggio, dalle 10:00 alle 12:00, avrà luogo l’attività “Bici in festa” organizzata dalla parrocchia di san Lorenzo, mentre alle 12:00 Cerimonia di consegna di un defibrillatore sul sagrato.

Alle 18:00 verrà celebrata la recita del Santo Rosario, mentre alle 18:30 si svolgerà la celebrazione Eucaristica presieduta da don Ferdinando Cascella, parroco di san Lorenzo.

Alle 20:00 avrà luogo la processione dell’immagine di san Giuseppe per le seguenti vie del quartiere: Chiesa san Lorenzo, via san Lorenzo, via Curtatone, via Pozzo Marrone, via Giacomo Matteotti, vicolo Cirillo, piazza Vittorio Emanuele II, via Alcide De Gasperi, via Pastrengo, via Ugo Bassi, via Ludovico Ariosto, via Luigi Papagni e alle 22:00 spettacolo di fuochi pirotecnici.