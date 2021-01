Parrocchia san Lorenzo, al via i lavori per abbattimento barriere architettoniche / FOTO

Sono partiti e proseguiranno nei prossimi giorni i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul sagrato della parrocchia di san Lorenzo, in pieno centro a Bisceglie.

A comunicarlo è sulla pagina Facebook il parroco don Ferdinando Cascella che annuncia anche una raccolta fondi proprio per finanziare i lavori: “Puoi contribuire anche tu a rendere migliore questa ‘casa’, passa a trovarci in parrocchia per ritirare il tuo personale salvadanaio o per chiedere altre informazioni”.

Di seguito le immagini dei lavori relativi al sagrato.