Parrocchetto monaco, Confagricoltura Bari-BAT: “Siamo davanti a situazione di forte esasperazione”

Confagricoltura Bari-BAT esprime soddisfazione per il recente provvedimento adottato dalla Regione Puglia finalizzato al contenimento del parrocchetto monaco, specie aliena invasiva che da anni provoca gravi danni alle produzioni agricole del territorio.

L’organizzazione agricola sottolinea come l’intervento rappresenti una risposta concreta a una problematica denunciata da tempo e ormai diventata insostenibile per molte aziende del comparto.

«È importante chiarire subito la natura del provvedimento – spiega Giuseppe Di Niso, dirigente di Confagricoltura Bari-BAT –. Non si tratta di un’azione di sterminio, ma di una strategia mirata al controllo e al rallentamento della proliferazione incontrollata della specie. L’obiettivo è ristabilire un equilibrio sostenibile, evitando che l’espansione del parrocchetto continui a causare danni irreversibili all’agricoltura e all’ecosistema locale».

Le segnalazioni raccolte dagli agricoltori associati descrivono una situazione particolarmente critica nei mandorleti e nei frutteti. I parrocchetti, infatti, non si limitano a danneggiare i frutti maturi, ma colpiscono già durante la fase di fioritura, compromettendo il raccolto fin dalle prime fasi produttive.

«Siamo davanti a una situazione di forte esasperazione – aggiunge Di Niso – che sta spingendo alcuni imprenditori agricoli a estirpare interi frutteti. Non è soltanto un danno per il singolo agricoltore, ma una perdita per tutto il territorio. Quando scompare un frutteto, si interrompe un indotto fatto di lavoro, manutenzione, irrigazione e servizi. Significa meno occupazione e meno prospettive per le comunità rurali».

Il fenomeno, inoltre, non riguarda più esclusivamente le campagne. Il parrocchetto monaco, specie altamente adattabile e non autoctona, si è diffuso anche nei centri urbani, dove realizza grandi nidi su tralicci elettrici, infrastrutture ferroviarie e alberature pubbliche, trasformando il problema anche in una questione di sicurezza e gestione equilibrata del territorio.