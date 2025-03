Parcometri, Gestopark Srl: “Mai pervenute lamentele al nostro ufficio”

In merito alle segnalazioni degli scorsi giorni sui parcometri non funzionati, di cui si è fatta portavoce anche la consigliera di opposizione Giorgia Preziosa (LEGGI QUI), Gestopark Srl, attuale gestore del servizio di sosta a pagamento nel comune di Bisceglie, sottolinea che, ad oggi, “non è mai pervenuta presso l’ufficio front office, ubicato nella sede comunale di via Prof. Mauro Terlizzi, o al numero di telefono dedicato, alcuna lamentela circa eventuali problemi di funzionamento dei parcometri presenti nel territorio biscegliese”.

“Le pochissime anomalie evidenziate negli articoli di giornale fanno parte della normale gestione di un Sistema Parcometri operativo in una città di 50.000 abitanti, con un parco macchine di oltre 50 parcometri installati, soggetti a normale esposizione di eventi intrinsechi ed estrinsechi abituali per tale servizio”, si legge nel comunicato stampa. “È importante evidenziare che i parcometri attualmente in uso, sebbene datati e quasi obsoleti, richiedono una manutenzione costante e sono sistematicamente monitorati dal sistema di controllo centralizzato. I nostri tecnici, tutti professionisti debitamente qualificati per lo svolgimento del servizio di manutenzione, provvedono quotidianamente al controllo sistematico delle apparecchiature e al relativo ripristino nei tempi contrattuali previsti”.

La manutenzione per il ripristino dei parcometri, prevista contrattualmente, deve essere effettuata entro le 24 ore dalla segnalazione o individuazione del guasto. Ad oggi, la tempistica media per la rimessa in servizio del parcometro interessato si aggira intorno alle 3-4 ore dalla presa in carico dell’evento. Tali monitoraggi e le tempistiche d’intervento sono verificabili da parte del Comune attraverso il sistema di centralizzazione informatizzata degli stessi, con cui le persone preposte al controllo del servizio della sosta a pagamento possono verificarne l’andamento e il rispetto di quanto previsto contrattualmente per i ripristini”, fanno sapere da Gestopark srl.

“Constatiamo l’attenzione riservata al nostro servizio da parte della politica locale, a cui possiamo solo confermare la nostra professionalità e serietà nello svolgimento del servizio affidatoci, cercando di contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ente. Ad ogni buon conto, teniamo a precisare che Gestopark resta sempre aperta a qualsiasi forma di collaborazione o suggerimento per il miglioramento continuo del proprio servizio”, conclude la nota stampa.