Parcoammare, Comitato 165 e Pro Natura organizzano visita guidata e letture a Ripalta

Sabato 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, Parcoammare-Comitato 165 e l’Associazione Pro Natura organizzano l’iniziativa “Natura e paesaggio a levante”. I volontari di Pro Natura animeranno una visita guidata a Ripalta che partirà dalla Bi Marmi e si concluderà nei pressi della spiaggia di Ripalta, con letture al tramonto per piccoli e grandi. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la rassegna “Il teatro dei piccoli”, organizzata dal Sistema Garibaldi, e con Fridays for Future Bisceglie.

Il programma dell’iniziativa prevede:

alle 17.00 incontro in zona Bi Marmi;

alle 17.30 partenza della visita guidata verso la spiaggia di RIpalta;

alle 18.30 letture al tramonto per piccoli e grandi.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare, entro il 2 giugno, scrivendo:

una mail a 165parcosulmare@gmail.com

un messaggio whatsapp ai numeri 349.2852396 o 349.0502929

un messaggio su messanger facebook della pagina https://www.facebook.com/bisceglie165parcomare

È previsto, per partecipare, un contributo volontario, preferibilmente compreso fra i 5 e i 10 euro. I contributi raccolti copriranno le spese legali del ricorso al TAR contro la Lottizzazione della Maglia 165.