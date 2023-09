Parcheggi rosa, regole per sosta donne gravide e genitori di bambini fino a 2 anni

E’ stata emanata dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano l’ordinanza n. 169 dell’8 settembre 2023 per far fronte alle esigenze di donne in stato di gravidanza e genitori con figli fino a due anni di età.

L’atto rappresenta un’estensione del concetto dei “Parcheggi Rosa” e, come si legge nella nota, «costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto di sosta».

Per cui l’amministrazione ha avvertito «la necessità di istituire alcuni “stalli rosa” destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni».

Ecco l’elenco delle vie in cui sono stati ubicati “stalli rosa” (con validità per l’arco temporale compreso dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 con una limitazione oraria di due ore da indicare con l’esposizione del disco orario):

Largo san Francesco di fronte al civico 30; Piazza Diaz di fronte al civico 15; Piazza Vittorio Emanuele II di fronte al civico 43; Piazza Vittorio Emanuele II di fronte al civico 2; Via Giuseppe Di Vittorio di fronte al civico 124; Corso Umberto I di fronte al civico 67; Via XXIV Maggio di fronte al civico 21; Via A. de Leone (nei pressi ufficio postale); Via degli Aragonesi (nei pressi del poliambulatorio don Pierino Arcieri); Via san Martino (nei pressi dell’area mercatale); Via sant’Andrea nei pressi del civico 60.

«Gli utenti in possesso del “permesso rosa” sono tenuti a esporre il contrassegno rilasciato dagli uffici della Polizia Locale nella parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile con indicazione dell’orario di inizio sosta mediante disco orario; il ”permesso rosa” sarà rilasciato dal Comando di Polizia Locale solo ai residenti del comune di Bisceglie che ne facciano istanza previa esibizione di certificazione medica che attesti lo stato di gravidanza o l’età anagrafica del minore inferiore a due anni di età. Per i conducenti, in transito nel territorio comunale in caso di rilevata sanzione potranno, con procedura semplificata, entro 10 giorni dall’accertamento della virtuale infrazione, dimostrare il proprio diritto alla fruizione dello stallo di sosta presso il Comando di Polizia Locale ovvero mediante PEC o comprovata corrispondenza con il predetto Comando».