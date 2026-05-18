Parcheggi: completati gli interventi sul territorio, al via servizio di sosta a pagamento stagionale

In vista dell’avvio della stagione estiva, il Comune di Bisceglie e Gestopark, il gestore del servizio, informano la cittadinanza e i visitatori che a partire dal 1° maggio è attivo il servizio di sosta a pagamento stagionale, che resterà in vigore fino al 30 settembre.

In tale ottica da Palazzo San Domenico ricordano che sono stati completati gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, che hanno interessato sia il centro cittadino sia le aree costiere delle Marine, garantendo maggiore chiarezza sulle regole. Parallelamente, è stato eseguito il decespugliamento delle aree di parcheggio Conca dei Monaci e Arena del Mare, al fine di assicurare adeguati standard di decoro urbano, oltre che una serie di interventi ulteriori finalizzati a rendere maggiormente fruibile l’intera area. A supporto del servizio, sono stati inoltre attivati tre nuovi parcometri nel centro urbano, con l’obiettivo di ampliare i punti di pagamento e facilitare l’utilizzo del sistema da parte dell’utenza.

«Si ricorda che è disponibile, per cittadini e visitatori, l’app MyGestopark, che si distingue per convenienza economica e facilità d’uso – prosegue la nota – consentendo di pagare la sosta in modo semplice e intuitivo direttamente dallo smartphone. Si evidenzia inoltre che, nelle aree del centro, l’app consente con pochi semplici tap, di usufruire della cosiddetta “sosta gentile”, che prevede dieci minuti gratuiti una sola volta al giorno; tale agevolazione può essere ottenuta anche senza l’ausilio dell’applicazione, esponendo sul cruscotto del veicolo l’orario di arrivo. Il pagamento digitale della sosta è inoltre sempre accessibile anche tramite le piattaforme EasyPark e Telepass».

È attivo anche il sistema InfoPark, basato su QR code o consultabile all’indirizzo https://infopark.gestopark.it/, che consente agli utenti di individuare rapidamente il parcometro più vicino alla propria posizione e di segnalare eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature, contribuendo così a un miglioramento continuo del servizio.