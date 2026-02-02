Parcheggi, arriva l’app MyGestopark: confermata sosta gratuita per dieci minuti

Novità per gli utenti dei parcheggi a pagamento a Bisceglie: Gestopark, gestore del servizio di sosta per conto dell’Amministrazione comunale, annuncia la disponibilità dell’app MyGestopark, uno strumento digitale pensato per rendere più semplice e immediata la gestione della sosta e degli spostamenti in città.

L’applicazione, scaricabile gratuitamente su smartphone Android e iOS, permette di individuare le aree di parcheggio disponibili, pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dal telefono e ricevere notifiche intelligenti in prossimità della scadenza, con la possibilità di prolungare il tempo di sosta con un semplice tap, evitando sanzioni. Il sistema consente inoltre di pagare esclusivamente per il tempo effettivamente utilizzato, offrendo maggiore flessibilità e convenienza.

Comune di Bisceglie e Gestopark ricordano inoltre che è regolarmente in vigore la “sosta di cortesia” nel centro urbano, che prevede la gratuità dei primi dieci minuti indicando l’orario di arrivo sull’autovettura. Una risposta ai dubbi sollevati dal consigliere d’opposizione Spina (LEGGI QUI).

All’interno dell’app è possibile pianificare gli spostamenti acquistando biglietti digitali per autobus locali, trasporti extraurbani e servizi ferroviari come Frecciarossa, offrendo un unico punto di accesso per muoversi sul territorio. La piattaforma funge anche da canale di comunicazione tra Amministrazione e cittadini, ospitando eventi, iniziative locali e promozioni commerciali, a beneficio del tessuto urbano e turistico della città. Tutte le transazioni avvengono in tempo reale e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza per la tutela dei dati personali e finanziari.

Per utilizzare MyGestopark è sufficiente scaricare l’app dallo store del proprio smartphone, completare la registrazione e avviare la sosta seguendo le indicazioni fornite. Il Comune di Bisceglie ricorda che il pagamento tramite app rappresenta una modalità aggiuntiva nell’ambito del processo di digitalizzazione dei servizi urbani e consente di usufruire di uno sconto del 10% sulle tariffe orarie. Restano valide, per aree, tariffe e condizioni di utilizzo, le indicazioni riportate sulla segnaletica e nelle comunicazioni ufficiali.