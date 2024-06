Parcheggi a pagamento, “800 gli abbonamenti, soddisfa la richiesta via mail”

Gestopark, nuovo gestore dei parcheggi a pagamento a Bisceglie, ha portato a conoscenza i primi dati dopo l’avvio del nuovo percorso datato 15 giugno.

“Sono pervenute alla mail ufficio.bisceglie@gestopark.it, dedicata al servizio rilascio abbonamenti – fanno sapere – 5000 richieste (tra abbonamenti, informazioni e chiarimenti) riscontrate puntualmente, 800 abbonamenti pagati e 450 abbonamenti emessi con tagliando”.

“Si ricorda agli utenti che hanno provveduto al completamento dell’iter di richiesta dell’abbonamento per la sosta a pagamento che, pur in assenza dell’esposizione del contrassegno, le targhe dei mezzi indicati nella richiesta sono state caricate a sistema e risultano con abbonamento attivo già dal giorno dell’avvenuto pagamento. Il servizio riavviato – continua la nota di Gestopark – vedrà già da questo fine settimana la presenza di ulteriori parcometri nelle zone di parcheggio più accorsate”.

“Visto il più che soddisfacente risultato ottenuto dal servizio rilascio abbonamenti per mail, proprio per evitare inutili code e lunghe attese, quest’ultimo continuerà ad essere funzionante e prioritario per l’espletamento di tale servizio, e in ausilio dello stesso, da lunedì 1 luglio presso via Prof. Mauro Terlizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 18 il nostro personale sarà presente presso l’ufficio front office – conclude – a supporto dei cittadini per abbonamenti, informazioni e chiarimenti”.