Papa Leone XIV accoglie in Vaticano l’associazione biscegliese MICRO.BI

«Il fenomeno dell’usura rimanda al tema della corruzione del cuore umano. È una storia dolorosa e antica, già attestata nella Bibbia». Con queste parole, dense di significato e compassione, Papa Leone XIV ha aperto il suo discorso durante l’udienza concessa sabato 18 ottobre in Vaticano a una delegazione dell’associazione MICRO.BI – Economia civile e prevenzione usura, con sede a Bisceglie.

L’incontro si è svolto nell’ambito dell’udienza pontificia richiesta e ottenuta dalla Consulta nazionale antiusura, che riunisce realtà impegnate a contrastare uno dei mali sociali più silenziosi ma devastanti: quello dell’usura, capace di distruggere vite, famiglie e intere economie.

Nel suo messaggio, il Santo Padre ha ricordato che l’usura colpisce «anche chi deve affrontare momenti difficili, come cure mediche straordinarie o spese impreviste oltre le proprie possibilità». Un male che non risparmia nessuno, neppure gli Stati, «poiché sistemi finanziari usurari possono mettere in ginocchio interi popoli».

Il Papa ha poi posto domande profonde e provocatorie: «I meno dotati non sono persone umane? I deboli non hanno la stessa nostra dignità? Quelli che sono nati con meno possibilità valgono meno come esseri umani?». Interrogativi che, ha sottolineato, definiscono il valore morale di una società e il suo futuro.

L’associazione MICRO.BI, attiva nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e nel circondario giudiziario di Trani, opera concretamente nel campo del microcredito e della prevenzione dell’usura, sostenendo persone e famiglie in difficoltà economica. Grazie a un fondo di 100.000 euro assegnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in base alla legge n. 108 del 1996), l’associazione presta garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, ma esclusi dal credito tradizionale.

Accogliendo le parole di incoraggiamento di Papa Leone XIV, MICRO.BI ha rinnovato il proprio impegno nel portare avanti «una missione tanto più valida in quanto esprime un impegno comunitario», ribadendo la propria disponibilità verso chiunque abbia bisogno di sostegno per uscire da situazioni di difficoltà economica e rischio di usura.