“Pap-Test Day” nel consultorio Asb Bat di Bisceglie

L’Asl Bt in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – BAT) organizza nel Consultorio di Bisceglie (via degli Aragonesi) e per le donne residenti nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario n.5, il prossimo 12 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il “PAP-TEST DAY” dedicato all’erogazione dello Screening della cervice uterina per tutte quelle donne che non lo avessero ancora fatto negli ultimi tre anni e nella fascia di età tra i 25 ed i 65 anni.

L’accesso è libero e gratuito per le residenti nel Distretto ASLBT n.5 e previa prenotazione ai numeri dei Consultori indicati dove si potranno avere tutte le informazioni desiderate.

“Il carcinoma della cervice uterina rimane, per frequenza, la quarta causa di morte nella popolazione femminile mondiale – dichiara il Dott. Gianni Ferrucci dirigente della Unità Operativa Assistenza Consultoriale del Distretto 5 Bisceglie-Trani della ASLBT. Ogni anno 528.000 donne sviluppano il tumore della cervice uterina e 266.00 muoiono per questa patologia che rimane quindi il tumore ginecologico più frequente. Le differenze di incidenza sono direttamente legate alla disponibilità ed efficacia dei programmi di screening che si effettua tramite il PAP-TEST la cui attuazione, a cura della UOSVD Screening Oncologici, è possibile grazie al lavoro dei Consultori Familiari della nostra Azienda”.

“Quotidianamente presso i Consultori è possibile l’effettuazione dello Screening per le donne dai 25 ai 64 anni secondo il programma previsto dal Sistema Sanitario Nazionale in forma del tutto gratuita e per reclutamento diretto (lettera di convocazione) di tutte le cittadine destinatarie di questa fondamentale misura di prevenzione la cui applicazione ha reso negli ultimi anni costante la riduzione dell’incidenza e la mortalità per questo tipo di tumore. Tale prevenzione – conclude il dott. Ferrucci – ci consente di dimostrare che salvare la vita della Donna e possibile già a partire dalla Sanità del territorio dove il Consultorio Familiare rimane punto di riferimento per tutti e di accesso libero e gratuito”.