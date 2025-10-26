Pap-test day a Bisceglie: una giornata dedicata alla prevenzione del tumore alla cervice

Il Distretto socio-sanitario n.5 di Trani-Bisceglie, in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori BAT, promuove due giornate dedicate alla prevenzione: mercoledì 5 novembre a Bisceglie e giovedì 6 novembre a Trani, dalle 8.30 alle 12.30, si terrà il “Pap-test day”, un’iniziativa rivolta alle donne tra i 25 e i 65 anni che non abbiano effettuato l’esame negli ultimi tre anni.

L’accesso è libero e gratuito per le residenti del Distretto, previa prenotazione ai numeri dei Consultori: 0883.483336 (Trani) e 080.3363317 (Bisceglie).

«Il carcinoma della cervice uterina rappresenta ancora oggi la quarta causa di morte per tumore nella popolazione femminile mondiale – spiega il dott. Gianni Ferrucci, dirigente dell’Unità Operativa di Assistenza Consultoriale del Distretto 5 –. Ogni anno oltre 528.000 donne sviluppano questa neoplasia e 266.000 ne perdono la vita. È il tumore ginecologico più frequente, ma anche uno dei più prevenibili grazie allo screening».

Ferrucci ricorda che presso i Consultori pubblici è sempre possibile effettuare il Pap-test gratuitamente, nell’ambito del programma di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, che prevede l’invito diretto tramite lettera alle cittadine aventi diritto. «Questa misura – aggiunge – ha contribuito negli ultimi anni a ridurre in modo significativo l’incidenza e la mortalità legate al tumore della cervice uterina. Prevenire significa salvare vite, e ciò è possibile anche grazie alla sanità territoriale, dove il Consultorio Familiare resta un punto di riferimento sicuro e accessibile per tutte le donne».