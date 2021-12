Panzerotto Day, la soddisfazione degli organizzatori: “E’ stato un successo”

Un vero e proprio successo che superato le previsioni degli organizzatori: parliamo del “Panzerotto Day” ideato da pizzerie/rosticcerie/panifici biscegliesi “I tre molini”, “Doppio zero”, “Scacciapensieri”, “Le tre fontane” e “Puglia Pizza 1.0”.

Giovedì scorso, 16 dicembre, hanno sfornato e fritto oltre mille panzerotti al costo di un euro.

“Siamo davvero soddisfatti per aver ideato un un’iniziativa che ha avuto come protagonista una delle specialità della cucina barese come il panzerotto”, spiega Savino Tedeschi in rappresentanza dei pizzaioli e panettieri aderenti, “Obiettivo era quello non solo di promuovere il panzerotto, ma anche di dare una piccola-grande mano, da un punto di vista economico, a famiglie o gruppi più numerosi”.

“Grazie a tutti i colleghi e ai loro staff per aver profuso impegno e passione in questa idea che ha voluto anche sottolineare quanto teniamo ai nostri quartieri. Speriamo che, anche in estate, si possa comprendere che esistono anche altre zone della città oltre al lungomare”.

Molto appagante la partecipazione dei biscegliesi oltre alla soddisfazione per aver assaporato un prodotto genuino e succulento a un costo promozionale. Non è esclusa, molto presto, l’organizzazione di una seconda edizione.