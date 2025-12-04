Panta Rei dona albero di Natale ai bambini al plesso Carrara Reddito

Mattinata di festa al plesso Carrara Reddito dell’Istituto Comprensivo “Don P. Uva”, dove l’Associazione Panta Rei ha donato un albero di Natale che gli alunni hanno decorato con entusiasmo, trasformandolo nel simbolo delle imminenti festività scolastiche. A consegnare l’albero sono stati Vincenzo Salerno e Gianluca Papagni, membri del direttivo dell’associazione presieduta da Giovanni D’Addato. I bambini, coinvolti fin da subito, hanno partecipato con gioia all’addobbo, creando un clima di condivisione e allegria.

Negli ultimi mesi Panta Rei ha intensificato il proprio impegno sul territorio con numerose iniziative solidali e culturali: oltre 2.300 capi di abbigliamento donati alla Caritas e circa 100 capi alle Suore di Villa Giulia; una nuova fornitura di vestiti al Comitato Progetto Uomo; 200 cuscini destinati alle famiglie che frequentano la nuova area del Calvario; la partecipazione a eventi benefici e sportivi come “Io corro con te”. Un insieme di gesti che conferma il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il volontariato locale.

La donazione dell’albero alla scuola Carrara Reddito interpreta pienamente il messaggio che anima Panta Rei: «I gesti non si commentano — si fanno». Un augurio di vicinanza e serenità rivolto alla comunità scolastica, attraverso un’azione semplice ma carica di significato