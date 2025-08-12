Panta Rei dona 100 cuscini per la nuova area giochi in centro a Bisceglie

La nuova area giochi e conviviale, recentemente riqualificata dall’Amministrazione Comunale, si è riempita di sorrisi grazie a un’iniziativa speciale dell’associazione Panta Rei. In un clima di allegria e partecipazione, sono stati donati 100 colorati cuscini destinati alle sedute, pensati per rendere più confortevoli i momenti di socialità di nonne, mamme e famiglie che ogni giorno vivono questo spazio.

All’evento erano presenti i membri del direttivo Gianluca Papagni, Massimo Preziosa, Giacomo Papagni, Laura Dell’Olio e Marilena Misino, che hanno accolto i cittadini intervenuti. Tra scatti fotografici e battute divertenti, i nonni hanno animato la serata mostrando cartelli ironici come “Mamma si siede, ma gli occhi non riposano” e “Anche i nonni hanno bisogno di un pit stop”, regalando momenti di spensierata complicità.

Attiva da oltre un anno, Panta Rei si è già fatta conoscere per il costante impegno sociale e filantropico: dalla collaborazione con Caritas e Progetto Uomo, alla partecipazione alla corsa solidale “Io corro con te” di maggio, fino al sostegno al progetto di salvamento spiagge estive. Una serie di azioni che testimoniano la volontà dell’associazione di trasformare la solidarietà in gesti concreti e quotidiani.

«Questi momenti – ha sottolineato il tesoriere Gianluca Papagni – dimostrano che una città viva nasce da relazioni sincere, cura degli spazi comuni e iniziative capaci di unire le persone. Anche un piccolo gesto può rafforzare i legami e far sentire tutti parte di una stessa famiglia».

Con la consegna dei cuscini, Panta Rei rinnova la sua missione: favorire il benessere della comunità, promuovendo la condivisione e il senso di appartenenza, un passo alla volta.