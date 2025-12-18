Pali della luce a rischio crollo, Spazio Civico chiede controlli urgenti in tutta la città

A un anno di distanza dall’episodio avvenuto in via Mascagni, dove un palo della luce colla su un’auto per fortuna senza conseguenze, torna l’allarme sulla sicurezza dell’illuminazione pubblica a Bisceglie. A rilanciare la questione sono gli esponenti di Spazio Civico Bisceglie, che segnalano come quell’incidente, dal quale il conducente uscì illeso per fortuna, avrebbe dovuto rappresentare un campanello d’allarme sufficiente ad avviare verifiche immediate e diffuse sullo stato dei pali della luce cittadini.

Secondo quanto riferito dal movimento civico, a distanza di un anno continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano situazioni analoghe: pali con basi fortemente corrose dalla ruggine e guaine protettive danneggiate, condizioni che ne compromettono la stabilità e aumentano il rischio di nuovi crolli. Una situazione definita preoccupante, soprattutto perché riguarda aree frequentate e strade percorse quotidianamente da automobilisti e pedoni.

Spazio Civico Bisceglie ha quindi inviato una segnalazione formale all’Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata, indicando in particolare il pericolo riscontrato in via Abate Caprioli e chiedendo l’attivazione di tutte le verifiche necessarie sull’intero territorio cittadino, coinvolgendo il gestore del servizio. L’appello è chiaro: occorre procedere con controlli visivi, di stabilità e strutturali per prevenire nuovi incidenti.