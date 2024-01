Palestra Aktiva, un trimestrale imperdibile per rimettersi in forma / TUTTI I DETTAGLI

PUBBLIREDAZIONALE – Da trent’anni attiva sul territorio la palestra Aktiva presenta un’offerta imperdibile per quanti, dopo le festività natalizie, intendano rimettersi in forma o semplicemente trascorrere del tempo utile per la propria salute.

Professionalità, passione ed esperienza al servizio degli iscritti: questo, in sintesi, è il lavoro dello staff della palestra Aktiva dal 1995 a oggi.

Per celebrare i trent’anni di attività l’Aktiva offre un trimestrale dal modico costo di 99 euro.

L’offerta è valida fino a lunedì febbraio: recati presso la palestra in via degli artigiani n. 76 a Bisceglie o fissa un appuntamento al numero 0803969223.