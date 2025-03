Palazzo Tupputi ospita l’incontro “Paolo Borsellino e i 57 giorni tra Capaci e via D’Amelio”

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Bisceglie per il 40esimo anniversario della morte di Sergio Cosmai, oggi, venerdì 14 marzo, alle 18:30, si terrà presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi un incontro dal titolo “Paolo Borsellino e i 57 giorni tra Capaci e via D’Amelio”, a cura del prof. Raffaele Tatulli.

Un appuntamento per ripercorrere i drammatici giorni che separarono l’attentato costato la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta da quello in cui caddero Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Un arco di tempo carico di tensione e consapevolezza, in cui il giudice Borsellino, sapendo di essere un bersaglio della mafia, scelse di non arretrare, continuando la sua battaglia per la giustizia.

L’incontro rientra nel programma di eventi che accompagneranno la comunità biscegliese in un percorso di impegno e riflessione su legalità, giustizia sociale e lotta alle mafie, in memoria di Sergio Cosmai.