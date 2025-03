Palazzo Tupputi ospita incontro: “Articolo 27: Sergio Cosmai, il carcere e le pene alternative”

Questa sera alle ore 18:30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di eventi promosso dal Comune di Bisceglie per il 40° anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai. L’incontro, dal titolo “Articolo 27: Sergio Cosmai, il carcere e le pene alternative”, sarà guidato dal prof. Franco Papagni e da don Riccardo Agresti, fondatore del progetto “Senza Sbarre”. Ospiti due detenuti impegnati nel progetto.

L’evento sarà un’occasione per riflettere sul valore della rieducazione nel sistema carcerario, un tema centrale nell’operato di Sergio Cosmai, che da direttore di carcere si batté per il rispetto della dignità dei detenuti e per un approccio più umano e giusto alla pena.

Don Riccardo Agresti, promotore di “Senza Sbarre”, racconterà l’esperienza di questo progetto innovativo, nato nel 2018 grazie alla Diocesi di Andria e a Caritas Italiana, per offrire ai detenuti ammessi a misure alternative alla detenzione una concreta opportunità di reinserimento sociale. Nella masseria San Vittore di Andria, circondata da dieci ettari di terreno, i beneficiari del progetto trovano un luogo in cui ricostruire la propria vita attraverso il lavoro agricolo e artigianale, riscoprendo il valore della comunità e della responsabilità.

L’incontro si inserisce nel calendario delle iniziative che il Comune di Bisceglie ha organizzato per onorare la memoria di Sergio Cosmai, affinché il suo esempio e il suo sacrificio restino vivi nella coscienza collettiva e possano ispirare nuove azioni di giustizia sociale e legalità.