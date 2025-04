Palazzo Tupputi ospita evento Rotary: “L’Europa, l’Italia e le Sfide Globali”

Questa sera, alle ore 19 presso Palazzo Tupputi, il Rotary Club di Bisceglie in Interclub con il Rotary Club di Corato e il Rotary Club di Molfetta, organizza l’evento dal titolo “L’Europa, l’Italia e le Sfide Globali: capire la geopolitica per costruire un futuro di pace”.

“L’incontro sarà un’occasione utile – si legge nella nota – per approfondire temi di estrema attualità in un mondo sempre più interconnesso e segnato da sfide complesse. Attraverso l’autorevole intervento del Gen.VA Pasquale PREZIOSA – Docente di Geopolitica, Geostrategia, Terrorismo, Controterrorismo, ed il dibattito che se seguirà, verranno analizzate le dinamiche geopolitiche contemporanee, con l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione utili per costruire un futuro di pace e cooperazione”. La cittadinanza è invitata