Palazzo San Domenico illuminato di blu per la Giornata mondiale sulla Sindrome di Angelman

“Abbiamo illuminato di blu Palazzo San Domenico in occasione della Giornata mondiale sulla Sindrome di Angelman, una malattia genetica rara ed attualmente senza cura”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“La data scelta per ricordare questa patologia ha un significato speciale: febbraio è il mese delle malattie rare – ricorda il Primo Cittadino – e 15 è il numero che indica proprio il cromosoma alterato che porta a gravi ritardi cognitivi, difficoltà di equilibrio e motori, attacchi epilettici debilitanti”.



“Abbiamo aderito all’iniziativa nazionale lanciata dall’Associazione Fast Italia, fondata da alcuni anni da un gruppo di famiglie con bambini affetti da questa grave patologia, per accendere i riflettori su questa malattia e far sentire la nostra vicinanza alle famiglie che con la Sindrome di Angelman devono lottare tutti i giorni. Nella nostra Città ci sono diversi bambini affetti da questa malattia rara. A loro, ai genitori, il nostro abbraccio affettuoso – conclude Angarano – con l’auspicio che la scienza possa trovare rimedi. Bisceglie è con voi”.