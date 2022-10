“Ottima opportunità per il futuro”, Leo Carriera presenta interessanti corsi formativi

“Un’ottima opportunità per il futuro della personale attività lavorativa”, presenta così Leo Carriera, presidente del Centro di Formazione Cat Confcommercio Bari, le interessantissime opportunità che si aprono con i corsi di formazione ideati dall’Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Bari in collaborazione con il Cat Confcommercio e con il Network “A me è successo – Soft Skills Experience”.

Le iscrizioni sono già attive e riguardano le seguenti skills:

Tecniche di Vendita Avanzate: L’utilizzo della voce per garantire ed incrementare i risultati;

La persuasione nelle Vendite: Come influenzare il processo decisionale;

Engagement: Orientamento al cliente come conquistare e fidelizzare.

«In un periodo storico di grandi fragilità, insicurezze e crisi l’attivazione di queste attività formative rappresenta linfa e ossigeno per quanti intendano intraprendere un percorso lavorativo e potenziare le personali attitudini e capacità che si tramuteranno in concretezza ed efficienza nella vita professionale», sottolinea Carriera.

Questo il link per accedere alle informazioni: https://www.ebiterbari.com/articoli/allegato/file-unito-corsi-ebt-nov-2022.pdf

Ciascun modulo ha una durata di sei ore e si svolgerà in presenza presso l’aula formativa in via G. Amendola n. 172/C K1 PIANO 7 – Bari – e realizzati dall’ Ente Bilaterale del Terziario Bari – Bat / Ebiter Bari in collaborazione con CAT Confcommercio – Bari

I moduli potranno essere scelti singolarmente o ci si potrà iscrivere a tutti e tre mediante compilazione dei moduli on line.

Lo svolgimento di ciascun modulo avverrà nel mese di novembre 2022 in un’unica giornata di complessive sei ore per ciascun modulo, la data verrà comunicata entro il 5/11 ai partecipanti che si iscriveranno.

Per partecipare, sarà necessario manifestare il proprio interesse tramite la compilazione del modulo on line per ciascun corso:

La Persuasione nelle Vendite – Come influenzare il processo decisionale

Compila qui: https://tinyurl.com/2gknkzdw

Tecniche di Vendita Avanzato – L’utilizzo della voce per garantire e incrementare i risultati

Compila qui: https://tinyurl.com/2nk3omxz

Engagement – Orientamento al cliente, come conquistare e fidelizzare

Compila qui: https://tinyurl.com/2k7auat4

Infoline: info@ebiterbari.com – Tel. 080/5240807. Adesioni da inviare entro il 31 ottobre 2022.