“Orientare alla Crescita”, il progetto educativo presentato alla Camera dei Deputati

Sarà presentato oggi, 15 gennaio alle ore 13:00, nella sala stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, il progetto “Orientare alla Crescita”, iniziativa innovativa dedicata a ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni, pensata per accompagnarli non solo nell’orientamento formativo, ma anche verso scelte di vita più consapevoli. Al centro del percorso un principio guida chiaro: non educare i giovani a essere ciò che altri desiderano, ma aiutarli a diventare ciò che sono destinati a essere.

L’incontro illustrerà nel dettaglio il programma educativo, che prenderà il via in forma sperimentale tra marzo e aprile 2026 e coinvolgerà 48 partecipanti in percorsi brevi e gratuiti, basati sull’educazione esperienziale e sullo sviluppo delle competenze personali. L’obiettivo è offrire stimoli adeguati per rafforzare la motivazione delle nuove generazioni, favorendo l’emersione di talenti e potenzialità spesso non riconosciute.

Il progetto punta a creare un ambiente di apprendimento collaborativo, in cui insegnanti e studenti possano condividere esperienze, conoscenze e pratiche, promuovendo innovazione didattica, crescita personale e sviluppo professionale. Centrale sarà anche il lavoro tra pari, pensato per facilitare le relazioni e contrastare ogni forma di isolamento sociale.

Per queste ragioni l’iniziativa ha ricevuto il sostegno dell’associazione Diversamente Uguali OdV, attiva a Bisceglie da oltre vent’anni nel contrasto all’isolamento e nella promozione dell’inclusione delle persone con patologie psichiatriche e delle loro famiglie. L’associazione supporta il progetto promosso dalla Blanchard Young Academy, guidata dal presidente Roberto Pellegrini.

A moderare la presentazione sarà il giornalista internazionale Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-NOVATION. All’evento prenderanno parte esponenti del mondo istituzionale, accademico e associativo, tra cui la deputata ed ex ministra Elena Bonetti, il deputato Ettore Rosato, segretario del Copasir, Alessandro Amorese, capogruppo in Commissione Cultura della Camera, Antonio Uricchio, presidente dell’ANVUR, Rita Pia Marinelli, presidente dell’associazione Diversamente Uguali OdV, e Roberto Pellegrini, presidente della Blanchard Young Academy e promotore del progetto.