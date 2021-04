Organi e tessuti, ecco come diventare donatori. Emilio Solfrizzi testimonial della campagna

Il Ministero della Salute, in sinergia con le Associazioni dedicate, ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti: testimonial dell’iniziativa socio-culturale è l’attore pugliese Emilio Solfrizzi.

“Con un semplice Sì puoi salvare sette vite in attesa di trapianto”, afferma nello spot Solfrizzi, “Basta dichiarare il proprio consenso. La strada più veloce è andare sul sito www.sceglididonare.it e scaricare il tesserino del donatore”.

Per diventare donatore, però, esistono anche altre strade: palesare il proprio consenso nel momento del rinnovo della carta d’identità all‘Ufficio Anagrafe del proprio Comune, allo sportello Asl dedicato richiedendo e firmando l’apposito modulo o iscrivendosi all’Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido, sede di Bisceglie via Lamarmora n. 6 – bisceglie@aido.it).

Qui lo spot con Emilio Solfrizzi.