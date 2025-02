Ordine Ingegneri Bat, “Comuni provincia latitano su ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana”

A oltre un anno dall’approvazione della Legge Regionale n. 36 del 19 dicembre 2023, i Comuni della Provincia Bat continuano a non applicare, senza giustificazione, le disposizioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Comincia con queste dichiarazioni la nota a firma Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat.

“L’obiettivo della legge è promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, migliorando la qualità architettonica, la sicurezza statica, igienico-funzionale ed energetica degli edifici, incentivando anche gli interventi di edilizia residenziale sociale al fine di ridurre il degrado e l’abbandono delle aree urbanizzate. In questo modo, si dovrebbe anche contribuire a ridurre il consumo di suolo e ad affrontare i cambiamenti climatici a livello urbano”.

“Il mancato recepimento della legge crea un vuoto normativo significativo, che potrebbe avere un impatto negativo sugli interventi di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, energivoro e carente dal punto di vista strutturale” ha detto Domenico Sgaramella, referente della Commissione Edilizia e Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat. Attualmente, solo il Comune di Canosa ha adottato una delibera in merito, mentre le amministrazioni di Barletta, Andria e Trani sono ancora in stallo, nonostante i numerosi solleciti e i tavoli tecnici promossi dalle rispettive amministrazioni. La normativa regionale si allinea con le direttive europee sul recupero e riuso del patrimonio edilizio, mirando a limitare l’espansione urbanistica. Tuttavia, per essere economicamente sostenibili, tali interventi necessitano di incentivi fiscali e volumetrici, che non possono essere realizzati senza una regolamentazione comunale chiara. Sgaramella sottolinea che l’intera situazione sia ferma da mesi e che si attende ancora una proposta di collaborazione dagli altri Comuni della provincia. “Senza questa disciplina – spiega l’ingegnere – le imprese edili e i professionisti non sono in grado di valutare correttamente la fattibilità degli interventi, né di stimare il valore degli immobili da ristrutturare, con conseguente incertezza nei processi di permuta o compravendita”. Sgaramella evidenzia, inoltre, che “tra gli adempimenti dei Comuni c’è anche il recepimento della modifica strutturale effettuata alla Legge Regionale n. 21 del 29/07/2008 – Norme per la rigenerazione urbana, nell’ultima legge di stabilità regionale approvata con L.R. del 31/12/2024, n. 42. La corretta applicazione della legge permetterebbe ai Comuni di dotarsi di un Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana con effetti virtuosi che andrebbero ad incentivare la decongestione dei centri urbani, delocalizzando le volumetrie e liberando aree da riqualificare dal punto di vista ambientale, con l’effetto positivo dell’inserimento di dotazioni territoriali di quartiere mancanti”. In attesa di un’iniziativa da parte delle amministrazioni, i professionisti, impegnati nei tavoli tecnici regionali anche per la riscrittura della nuova Legge Urbanistica Regionale, sono pronti a offrire il loro supporto per affrontare le problematiche e proporre soluzioni tecniche. “Il percorso partecipato con le categorie professionali – conclude Sgaramella – è essenziale per superare l’attuale caos normativo e, come sempre, siamo pronti a offrire il nostro supporto tecnico alle amministrazioni di tutti i livelli per il bene della comunità”.