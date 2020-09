Ordinazione diaconale per il biscegliese Matteo Losapio

Oggi, 4 settembre, nella Cattedrale di Trani, ore 19.30, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, conferirà l’ordinazione diaconale al biscegliese Matteo Losapio.

Originario della comunità parrocchiale di san Pietro di Bisceglie, Losapio si è laureato in Filosofia all’Università di Bari e in Teologia alla Facoltà Teologica Pugliese. Fa parte della redazione della rivista di filosofia “Logoi.ph” e del giornale “Cercasi un fine”. Socio fondatore di Associazione 21 e del progetto PoliSofia, per la divulgazione del sapere filosofico, in questi anni il 29enne biscegliese si è occupato prevalentemente di filosofia russa del Novecento. Da qualche anno si occupa anche di filosofia della città, di urbanistica e di architettura attraverso il suo sito www.makovec.it. Da un anno è collaboratore parrocchiale alla comunità della SS. Trinità in Barletta.

Durante la solenne celebrazione eucaristica Mons. D’Ascenzo, oltre a Losapio, conferirà l’ordinazione diaconale anche a Francesco Lattanzio e Paolo Spera.

La celebrazione liturgica si terrà nell’osservanza del norme anticovid-19 previste per le celebrazioni liturgiche. Al fine di dare la possibilità di seguire la celebrazioni ad un pubblico più vasto, la santa messa sarà teletrasmessi in diretta televisiva su Amica 9 canale 91 e Easy Tv canale 190.