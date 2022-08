Oratoriani Bisceglie, messa commemorativa alla Parrocchia San Vincenzo de Paoli

L’Associazione Oratoriani Bisceglie domenica 28 agosto, alle ore 19,00, parteciperà, come ogni domenica ultima del mese, alla Santa Messa alla Parrocchia San Vincenzo de Paoli in ricordo di tutti coloro che hanno vissuto il mondo degli oratoriani.

La Messa sarà celebrata dal salesiano biscegliese, padre Beppe Papagni, “Con lui abbiamo concordato che durante la messa – si legge nella nota firmata dal presidente Vincenzo Storelli – faremo memoria nominativa degli Oratoriani defunti, a cominciare da don Maurino Monopoli, fondatore e direttore dell’Oratorio “San Vincenzo de Paoli” a Bisceglie, istituzione educativa da cui sono passate e si sono formate intere generazioni di giovani biscegliesi. Sicuramente in tanti avranno avuto un parente che ha frequentato l’Oratorio e che ora non c’è più – conclude – sarebbe l’occasione propizia per farne memoria viva insieme. L’invito a partecipare è esteso a tutti coloro i quali, in qualche maniera, hanno interagito con l’Oratorio”.