Operatori Piazza del pesce: “Restiamo nell’area mercatale di via San Martino”

Gli operatori della storica Piazza del pesce di Corso Umberto concordano sull’opportunità di restare nell’area mercatale di via San Martino. Una decisione condivisa a seguito dell’incontro di ieri, giovedì 14 novembre, a Palazzo San Domenico con il Sindaco Angelantonio Angarano, l’Assessore alle attività produttive Onofrio Musco e il Dirigente Comunale Michele Cirrottola, insieme a Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie. Il tutto a coronamento di un lungo percorso di ascolto e condivisione intrapreso e portato avanti dall’Amministrazione Comunale proprio per addivenire ad una soluzione frutto di concertazione.

“Abbiamo avuto diversi incontri, sia informali che istituzionali, fino alla riunione di ieri. Gli incontri precedenti sono stati spesso corali, ma ieri ci siamo concentrati in modo particolare sull’ascolto delle singole esigenze degli operatori, per prestare la massima attenzione alle loro necessità specifiche. Questi contributi”, spiega il Sindaco Angarano, “saranno tradotti in azioni concrete rispetto agli interventi già in programmazione in via San Martino, curati dal nostro Ufficio tecnico. Crediamo fermamente che lo sviluppo economico della nostra città debba passare attraverso questo tipo di dialogo costruttivo, che consente di condividere una visione comune”.

“Via San Martino sarà trasformata in un luogo sempre più dinamico e funzionale, pensato per supportare al meglio i commercianti e offrire una moderna location per le loro attività”, sottolinea l’Assessore Musco. “Allo stesso tempo, corso Umberto, dove manca sempre meno alla conclusione dei lavori, continuerà a svolgere un ruolo strategico e catalizzatore. Sarà un punto di attrazione sia per i cittadini che per i visitatori della nostra città, con benefici anche per le attività di prossimità nelle sue vicinanze. Tutto questo è già in programmazione e si concretizzerà con atti rapidi e concreti. Un sincero ringraziamento va agli operatori commerciali che hanno compreso e accolto lo spirito del confronto, guidato esclusivamente dall’obiettivo di contribuire insieme al miglioramento della città”, concludono Angarano e Musco.

“Esprimo grande apprezzamento”, le parole di Leo Carriera, “per l’incontro tenutosi ieri, durante il quale l’Amministrazione Comunale ha dimostrato un approccio di autentica concertazione, ascoltando singolarmente tutti gli operatori del mercato giornaliero di Via San Martino. L’unanimità con cui i commercianti hanno espresso la volontà di rimanere nell’area di Via San Martino, subordinata alla realizzazione di interventi indispensabili per rendere l’area pienamente funzionale, rappresenta un traguardo importante. Questo risultato è frutto anche del lavoro costante di Confcommercio Bisceglie, che ha sempre mantenuto alta l’attenzione sugli obiettivi condivisi tra l’Amministrazione e gli operatori”.

“Un ringraziamento va agli operatori per la correttezza e la compostezza con cui hanno esposto idee e proposte, inclusi coloro che hanno manifestato alcune criticità di cui l’Amministrazione ha promesso di tenere conto. Questo percorso”, conclude il presidente di Confcommercio Bisceglie, “dimostra come il dialogo e la collaborazione possano portare a soluzioni che coniugano le esigenze della comunità e degli operatori economici”.