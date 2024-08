Operaio morto, CISL Bari Bat: “Chiediamo ad autorità competenti controlli e sanzioni severe”

“Con profondo dolore e indignazione, la CISL Bari Bat esprime il proprio cordoglio per la tragica morte di un operaio di Molfetta, avvenuta questa mattina a Bisceglie durante le operazioni di potatura di un albero, come leggiamo dalle cronache. Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro mette in luce, ancora una volta, le gravi carenze nelle condizioni di sicurezza che i lavoratori sono costretti ad affrontare quotidianamente”. A parlare attraverso una nota sono i rappresentanti della sigla sindacale.

“Non possiamo accettare che, nel 2024, la vita dei lavoratori sia ancora messa a rischio a causa di misure di sicurezza inadeguate o inesistenti. È inaccettabile – sottolineano – che le normative sulla sicurezza sul lavoro non vengano rispettate con il massimo rigore. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo alla fine della giornata lavorativa. Chiediamo con forza alle autorità competenti di intensificare i controlli e di applicare sanzioni severe a chi non rispetta le norme di sicurezza. È necessario un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire che tragedie come questa non si ripetano mai più”.

“La CISL Bari Bat – conclude – continuerà a lottare per la tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori, affinché nessuno debba più piangere la perdita di un proprio caro a causa di negligenze evitabili”.