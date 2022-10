Opera Don Uva ospita convegno sul tema “1922-2022, cento anni di ricerca del benessere”

Domattina, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, il Salone dei Congressi – Opera Don Uva, a Bisceglie, ospita un convegno sul tema “1922-2022, cento anni di ricerca del benessere”.

L’evento è organizzato da Universo Salute in collaborazione con Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica e Seminario di Storia della Scienza, in occasione del Centenario di fondazione della suddetta Congregazione e dell’Opera Don Uva, con la finalità di ripercorrere un secolo di attività, tra cura, assistenza e riabilitazione, in funzione della ricerca del benessere.

Prima del convegno, sono previsti i saluti di Luca Vigilante, AD di Universo Salute, Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione umanistica dell’Università di Bari, Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, Commissario apostolico della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, e del Sindaco Angelantonio Angarano. Ad aprire i lavori, suddivisi in quattro sessioni, Francesco Paolo De Ceglia, Direttore del Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza dell’Università di Bari.

Il convegno sarà caratterizzato nella prima sessione (benessere in città) dagli interventi di Gianfrancesco Todisco, studioso di Storia urbana, Politiche urbane e qualità della vita, e dalla prof.ssa Letizia Carrera (Sociologia e ricerca sociale e Sociologia urbana dell’Università di Bari); nella seconda sessione (benessere del corpo) dalle relazioni del prof. Marco Guicciardi (Psicometria, Università di Cagliari) e di Nicola Curci, giornalista, docente di psicologia della Comunicazione – Università di Bari. Nella terza sessione (benessere a tavola) interverrà la prof.ssa Maria Rosa Montinari (Storia della Medicina, Università del Salento), mentre nella quarta ed ultima sessione (benessere dello spirito) i relatori saranno Lorenzo Leporiere, ricercatore e docente di Storia della Scienza, Università di Bari, ed Eleonora Celestino, Psicologa clinica e della salute, Formatrice, Psicoterapeuta umanistica e Bioenergetica in formazione.