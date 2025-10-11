Open Week sulla Menopausa: all’Ospedale di Bisceglie screening

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la Fondazione Onda ETS promuove l’iniziativa nazionale “Open Week sulla Menopausa”, in programma dal 17 al 19 ottobre, coinvolgendo gli ospedali italiani insigniti del Bollino Rosa. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano questa delicata fase della vita e fornire strumenti utili per gestirla al meglio, migliorando la qualità della vita e prevenendo patologie correlate come malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze.

Nell’ambito dell’Asl Bt, l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella e premiato nel dicembre 2023 con tre Bollini Rosa per l’eccellenza nei servizi dedicati alla salute femminile, aderisce all’iniziativa offrendo screening gratuiti e consulenze specialistiche nella giornata di venerdì 17 ottobre.

Presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, al piano 0 dell’ospedale, sarà disponibile una consulenza ginecologica dedicata alle donne in menopausa dalle 15.30 alle 18.30, con prenotazione obbligatoria al numero 080-3363260 (dalle 10.00 alle 12.00).

L’Unità Operativa di Endocrinologia, sempre al piano 0, offrirà visite endocrinologiche mirate alla salute tiroidea in menopausa dalle 09.00 alle 12.00, prenotabili allo 080-3363356 (fascia oraria 10.00-12.00).

Anche l’Unità Operativa di Oculistica parteciperà con visite gratuite per la valutazione dell’occhio secco in menopausa, sempre nella fascia oraria 09.00-12.00, con prenotazione obbligatoria al numero 0883-483556 (dalle 10.00 alle 12.00).