Open! Studi Aperti, a Bisceglie il Castello si trasforma in laboratorio di architettura

Un weekend all’insegna dell’architettura e del dialogo con la cittadinanza: dal 13 al 15 giugno, anche la provincia BAT aderisce a Open! Studi Aperti, la rassegna promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC), che coinvolgerà studi professionali e collettivi in tutta Italia.

Tra i protagonisti locali dell’iniziativa, il collettivo Archimisti e l’Ordine degli Architetti PPC della BAT, che hanno scelto il Castello di Bisceglie come cornice per una serie di appuntamenti pomeridiani dedicati all’incontro tra architetti e pubblico.

L’obiettivo di Open! è chiaro: riaffermare il ruolo sociale dell’architetto come figura fondamentale per la qualità della vita urbana e del territorio. Il messaggio che l’edizione 2025 vuole trasmettere è che il lavoro dell’architetto non riguarda solo edifici, ma tocca l’equilibrio tra spazio, comunità, cultura e sostenibilità.

Il programma biscegliese prenderà il via venerdì 13 giugno alle ore 18:45, con un focus sui giovani architetti e le nuove tecnologie nella gestione dello spazio costruito. Sabato 14, sempre alle 18:45, si entrerà nel vivo con saluti istituzionali e un ricco seminario: dal racconto della città osservata da una barca a vela ai “relitti architettonici” della provincia BAT, fino al progetto “Italy is the sea”, che celebra il legame tra paesaggio costiero e identità italiana.

Chiusura domenica 15 con un’ultima riflessione pomeridiana: al centro dell’incontro, l’architettura come ponte tra terra e mare, con uno studio dedicato ai Trabucchi, antichi strumenti da pesca che rappresentano un connubio tra tradizione, ingegno e paesaggio.

«In un momento in cui la professione dell’architetto guarda al futuro – ha sottolineato Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine BAT – è fondamentale ricordare che l’architettura ha un valore sociale profondo. Gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori devono essere protagonisti nel guidare scelte orientate alla sostenibilità, alla qualità della vita e alla valorizzazione del patrimonio».

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, e la partecipazione aperta a cittadini, professionisti, studenti e curiosi.