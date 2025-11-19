Open Day della Salute Femminile: visite gratuite per le donne promossa da Associazione “Sarah”

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, il 25 novembre, l’Associazione Antiviolenza “Sarah” di Bisceglie promuove un evento dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute femminile, rivolto alle donne in condizioni di fragilità economica.

Per il secondo anno consecutivo, l’associazione organizza l’Open Day della Salute Femminile presso il Poliambulatorio RA.NA. di Bisceglie. L’iniziativa nasce dalla convinzione che il diritto alla salute sia un elemento imprescindibile per l’autonomia, la dignità e il benessere delle donne, soprattutto per coloro che vivono situazioni di difficoltà.

Durante l’appuntamento saranno offerte gratuitamente:

visita ginecologica

ecografia ginecologica

Le prestazioni saranno garantite da un team medico qualificato e attento alle esigenze delle donne seguite dall’associazione. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando l’Associazione “Sarah” al numero rosa 3394875118, così da assicurare riservatezza e una gestione ottimale degli appuntamenti.

«La violenza sulle donne non è solo fisica o psicologica, ma anche negazione di diritti fondamentali, come quello alla salute. Offrire visite ginecologiche gratuite significa restituire dignità e attenzione a chi spesso è costretta a rinunciare alla prevenzione per ragioni economiche. Ringraziamo il Poliambulatorio RA.NA. per il sostegno alla nostra iniziativa» ha dichiarato l’avv. Michela Lopolito, presidente dell’Associazione “Sarah”.