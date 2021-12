Open Day al quarto circolo didattico “don Pasquale Uva” / DATE e ORARI

“Illuminare il Natale e Cantare sotto l’albero”, questo il titolo che il quarto circolo didattico “don Pasquale Uva”, diretto da Valentina De Gennaro, ha attribuito all’Open Day che permetterà a genitori e bambini di conoscere meglio le strutture e le offerte formative.

Le date sono quelle di oggi 13 dicembre alle 16:30 (primo turno) e alle 18:00 (secondo turno) nel plesso “Sergio Cosmai” in via Carrara Reddito e del 14 dicembre alle 16:30 nel plesso “Salnitro” in via Maggiore La Notte.

L’ingresso è consentito a un solo genitore a bambino munito di Green Pass.