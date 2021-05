Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a otto Cittadini Biscegliesi / FOTO

“La folta rappresentanza di valenti concittadini biscegliesi, ben otto, nella cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica, è la testimonianza tangibile di una Comunità operosa, formata da stimati professionisti che con talento, capacità e altissima professionalità si distinguono nei loro rispettivi settori guadagnandosi e meritandosi sul campo stima e apprezzamento unanime”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, al termine della cerimonia di questa mattina nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, durante la quale, insieme al Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, al Presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, e agli altri sindaci del territorio, ha consegnato a otto cittadini biscegliesi le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica.

“La cerimonia odierna rappresenta una giornata di festa e di vicinanza tra le istituzioni e la parte sana della nostra comunità. I 27 insigniti di questo territorio, infatti, dopo uno scrupoloso iter istruttorio – dichiara Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante – sono stati insigniti per aver fornito un validissimo contributo al Paese, distinguendosi per meriti professionali e per la dedizione profusa nel campo sociale, culturale ed economico. A loro giunge il nostro sentimento di profonda e sincera gratitudine, con il convincimento che potranno fungere da gli ambasciatori delle istituzioni nella meticolosa attività che la “squadra Stato” sta svolgendo per il miglioramento del benessere comune e la diffusione della cultura della legalità in un territorio che presenta particolari criticità. La sicurezza non può infatti prescindere dal coinvolgimento della componente civica sana del nostro territorio, perché solo attraverso la partecipazione attiva di ogni singolo cittadino e la collaborazione con le Forze dell’Ordine si potrà arginare efficacemente la diffusione di fenomeni criminali ed abbattere il muro dell’omertà”.

Gli insigniti biscegliesi sono:

· Onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al sig. Rana Domenico, Presidente del Gruppo Scout di Bisceglie.

· Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana al sig. Mauro Contò, Primo Luogotenente dell’Esercito Italiano in quiescenza.

· Onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana al sig. Luca De Ceglia, giornalista.

· Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al sig. Tommaso Amato, dipendente dell’Avvocatura dello Stato.

· Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Luogotenente Carica Speciale Felice Cimadomo, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri.

· Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Col. Dott. Pantaleo Cozzoli, Colonnello della Guardia di Finanza.

· Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al dott. Mauro Portoso, Consulente del Lavoro

· Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al Col. Dott. Giacomo Ricchitelli, Colonnello della Guardia di Finanza.