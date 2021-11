Omaggio ai caduti, Angarano: “Hanno lottato con valore e coraggio per lasciarci futuro migliore” / FOTO

“Stamattina al Sacrario Militare con la messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo alla presenza di Autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma, abbiamo onorato i caduti di tutte le guerre, spesso ragazzi giovanissimi che, lontano dalla propria casa e dalle persone a cui volevano bene, hanno donato la loro vita per una Nazione libera e democratica”. Sono le prime parole presenti nel messaggio odierno del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Hanno lottato con valore e coraggio per lasciarci un futuro migliore. Onoriamo il loro sacrificio – continua il Primo Cittadino – impegnandoci ad essere costruttori di pace e difensori dei diritti civili e umani, tutt’oggi negati in diverse parti del mondo, come la Siria e l’Afghanistan, teatri di orrore e violenza che non risparmiano neanche i bambini”.

“Domani sarà la commemorazione dei defunti – conclude Angarano – sono vicino a chi ha perso i propri cari. Buona festa di Ognissanti a tutti”.