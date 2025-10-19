Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, tra cui spicca il settore “Costruzioni, impianti ed immobiliare”.

È quanto emerge da WORKUP, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.

Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 17 ottobre, si evidenziano i seguenti dati occupazionali:

  • Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.
  • Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.
  • Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.
  • Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.
  • Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.
  • Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.
  • ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.
  • Logistica, Trasporti, Magazzini: 66. 
  • Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.
  • Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.
  • Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.
  • Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.
  • Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.

Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative.