Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, tra cui spicca il settore “Costruzioni, impianti ed immobiliare”.
È quanto emerge da WORKUP, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.
Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 17 ottobre, si evidenziano i seguenti dati occupazionali:
- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.
- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.
- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.
- Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.
- Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.
- Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.
- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.
- Logistica, Trasporti, Magazzini: 66.
- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.
- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.
- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.
- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.
- Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.
Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative.