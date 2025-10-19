Oltre 1000 profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego di Bari, Bat e Foggia

Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, tra cui spicca il settore “Costruzioni, impianti ed immobiliare”.

È quanto emerge da WORKUP, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia.

Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 17 ottobre, si evidenziano i seguenti dati occupazionali:

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.

Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.

Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 66.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.

Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative.