Olimpiadi di Informatica, due studenti biscegliesi protagonisti alla fase finale

Ci sono due biscegliesi tra i 4 giovanissimi delle scuole medie che hanno ottenuto risultati importanti alla fase conclusiva delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII), la prestigiosa competizione scolastica promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme ad AICA.

Dai 14.000 partecipanti iniziali, soltanto 100 ragazzi hanno raggiunto la finale nazionale svoltasi a Udine, tra cui 5 studenti delle scuole superiori pugliesi e 4 giovanissimi delle scuole medie. Questi ultimi hanno ottenuto l’accesso alla finale grazie alle medaglie conquistate nei “Giochi di Fibonacci”, gara dedicata a studenti di elementari e medie. La possibilità di allenarsi sulla stessa piattaforma usata dagli studenti più grandi ha permesso loro di affinare le competenze, fino a raggiungere i requisiti necessari per affrontare la prova più prestigiosa.

Un risultato straordinario è arrivato per i giovanissimi pugliesi: tra i soli 7 studenti italiani ammessi dalla categoria junior, figurano due biscegliesi, Eros Dell’Olio (scuola media Cosmai) e Francesco Papagni (scuola media Monterisi), oltre ai molfettesi Andrea de Candia e Cristiano Casarola, entrambi della scuola media Savio.

Pur non arrivando alla conquista di una medaglia, i quattro ragazzi hanno dimostrato grande capacità, riuscendo a risolvere, anche parzialmente, alcuni dei complessi problemi proposti. Un traguardo importante, che ha suscitato l’apprezzamento e l’incoraggiamento degli organizzatori, consapevoli del lungo percorso di studio e preparazione che la competizione richiede.

Fondamentale per la loro crescita il supporto del prof. Mario Quarto, referente territoriale delle OII per il Nord della Puglia, che ha seguito i ragazzi presso il centro “EPASS” di Bisceglie. Grazie alla disponibilità del presidente Luigi De Pinto, i giovani talenti hanno potuto contare su un ambiente ideale per l’allenamento e la preparazione.