Oggi l’inaugurazione della nuova sede del Family Lab di Bisceglie

Sarà inaugurata oggi, martedì 9 dicembre alle ore 17:30, la nuova sede del Centro Servizi per le Famiglie “Family Lab”, in via Carrara Reddito 16 a Bisceglie. Durante l’evento, aperto alla cittadinanza, saranno presentati gli spazi rinnovati e progettati per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle famiglie del territorio.

Attivo da un anno, il Family Lab è diventato un punto di riferimento per il sostegno e il benessere familiare, promuovendo una rete basata su ascolto, accoglienza e inclusione. La cerimonia inaugurale sarà accompagnata dal tradizionale taglio del nastro da parte delle Istituzioni dell’Ambito Territoriale Trani–Bisceglie e da momenti di convivialità.

All’iniziativa prenderanno parte il Sindaco di Bisceglie, Angarano, il Sindaco di Trani, Bottaro, l’assessore alle Politiche Sociali di Bisceglie, Rigante, l’assessore alle Politiche Sociali di Trani, Rondinone, e il dirigente dell’Ufficio di Piano, Attolico.

Il rinfresco sarà curato dall’Associazione Cooking Solution insieme ad Assolocali, con prodotti tipici biscegliesi anche preparati al momento. L’atmosfera sarà arricchita dai canti natalizi del coro dell’Associazione ANTEAS con la solista Paola Facchini e dall’accompagnamento musicale del maestro di chitarra Vincenzo Giusto.

In occasione dell’inaugurazione sarà inoltre promossa l’iniziativa solidale “Il pacco sospeso”. Dal 24 novembre al 5 dicembre sarà possibile donare un alimento confezionato destinato alla Caritas di Bisceglie. I partecipanti riceveranno in cambio un ritratto di famiglia realizzato dal fotografo Enzo Todisco, un gesto simbolico che unisce solidarietà e memoria condivisa.