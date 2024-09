Oggi la quarta edizione del Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri

Torna il tradizionale Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri, giunto alla sua quarta edizione. Epass e ‘Associazione don Pierino Arcieri, Servo per Amore’ danno appuntamento a domani, mercoledì 25 settembre, alle 19.30, nell’Auditorium di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 12.

Il Premio don Pierino Arcieri è un riconoscimento nato per ringraziare i buoni samaritani della città di Bisceglie che ogni giorno si spendono per gli altri, in silenzio e nella semplicità. Come sempre, il Premio sarà consegnato in una serata di festa e ricordo con l’intervento di don Sergio Pellegrini, vicario generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, sul tema ‘Don Pierino: il fascino di una testimonianza’ e la musica di Agnese Paola Festa, Michele Lorusso e Vanna Sasso.

“Anche quest’anno, non sono mancate le segnalazioni di persone meritevoli di ricevere il Premio don Pierino Arcieri e ne siamo felici. Chi riceverà il quarto Premio don Pierino, come è stato per Mauro Valente, Giambattista Dell’Olio e Antonio L’Erario, dona la propria vita ogni giorno per aiutare gli altri, incarnando a pieno lo spirito del riconoscimento”, le parole di Luigi De Pinto, presidente di Epass e dell’Associazione don Pierino Arcieri.

Appuntamento quindi a domani sera, mercoledì 24 settembre, alle 19.30 nella sede Epass di piazza C.A. Dalla Chiesa 12. L’ingresso è ovviamente libero e gratuito.