Oggi giornata di colletta alimentare promossa da Roma Intangibile

Roma Intangibile, con la partecipazione dei ragazzi della Federazione Giovanile di Bisceglie e dell’Associazione A.N.F.I., ha organizzato nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, una nuova iniziativa di solidarietà, in collaborazione con il Banco Alimentare, invitando tutti a contribuire alla raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie e alle comunità in difficoltà, in un periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali.

Per l’intera giornata i volontari sono presenti in due punti vendita della città: Dok di via Lamaveta e Penny Market di via G. Bovio.

I cittadini, effettuando la propria spesa, possono acquistare prodotti non deperibili da donare direttamente ai volontari presenti all’ingresso dei supermercati. Anche un piccolo gesto può fare la differenza per chi vive situazioni di fragilità economica.

L’iniziativa rientra nelle attività di impegno sociale che la S.O.M.S. “Roma Intangibile” e l’ANFI portano avanti da anni, con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli della popolazione e rafforzare il senso di comunità.

“Invitiamo tutti a partecipare – esortano i rispettivi presidenti, Pierpaolo Sinigaglia e Andrea Mazzilli– perché gesti semplici, quando moltiplicati, possono trasformarsi in un aiuto concreto per molte persone”.

La raccolta proseguirà per tutta la giornata, offrendo a chiunque la possibilità di compiere una piccola ma significativa azione di solidarietà.