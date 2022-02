Oggi deposizione della corona in memoria di Antonio Papagni vittima delle foibe

Si terrà questa mattina, 10 febbraio a partire dalle ore 9.30, la deposizione della corona in memoria di Antonio Papagni.

Papagni è stato riconosciuto dallo Stato “vittima delle massacro delle foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale”, dopo essere stato dichiarato disperso dal 1° maggio 1945.

Soldato di leva classe 1918, aviere scelto di Governo, Guardia di pubblica sicurezza presso la questura di Trieste, il 27enne biscegliese fu vittima nelle foibe del Carso, probabilmente gettato nella foiba dell’Abisso di Plutone di Basovizza (Trieste).

Come consuetudine la cerimonia si terrà, nel rispetto delle norme anti-Covid, in via San Lorenzo 55, dove è presente la targa che onora la memoria di Antonio Papagni.