Oggi a Bisceglie svolta simulazione di emergenza con evacuazione di un istituto scolastico

Stamattina, presso l’IISS “Dell’Olio–Cosmai”, si è svolta una simulazione di emergenza con l’evacuazione dell’intero istituto e l’attivazione dell’intera catena dei soccorsi.

“Un’iniziativa di grande valore, promossa dal Comune di Bisceglie, dalla Prefettura Bat e dalla Protezione Civile Regionale, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione, della sicurezza e del lavoro di squadra in situazioni di emergenza”. Commenta il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Un sentito ringraziamento a Gianni De Trizio, referente del COC di Bisceglie, per la regia organizzativa di questa importante giornata formativa; alla Dirigente Scolastica Teresa Tatulli per aver accolto e sostenuto l’iniziativa; alla Provincia di Barletta Andria Trani, al Comando Provinciale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Direzione Generale della Asl Bt, alla Direzione strategica e della medicina di emergenza ed urgenza della Asl Bt, al personale scolastico, a tutti i Volontari aderenti alle Associazioni di Protezione Civile – prosegue il primo cittadino – per l’impegno profuso e per la costante attività al servizio della collettività. Un grazie speciale va soprattutto agli studenti, che hanno partecipato con attenzione e responsabilità, dimostrando quanto sia fondamentale essere pronti e consapevoli per tutelare se stessi e gli altri. La sicurezza si costruisce insieme: nelle scuole, nelle istituzioni, nella comunità”.